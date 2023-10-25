Президент Владимир Зеленский 17 августа подписал указ о увольнение всех областных военкомов. Им место должны были занять военнослужащие, которые в результате ранения или травм не могут больше участвовать в боевых действиях.

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Темпы снизились

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал, что в настоящее время ТЦК не полностью обновились. Однако в некоторых областях, где новые военнослужащие начали работы фиксирующегося снижения мобилизации. К примеру, в областях, где раньше процент был 80, а теперь он стал процентов 10.

Рахманин добавил, что ранее самая тяжелая ситуация с выполнением мобилизационных планов раньше была в западных регионах и Одесской области – особенно из-за коррупции.

С одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны, план как-то нужно было выполнять и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%,

– рассказал Рахманин.

Он добавил, что не сторонник того, чтобы выдергивать боевого офицера и ставить его на ТЦК. По его мнению, забирать таких людей с фронта означает обнажить подразделение – таким образом придется искать достойную замену.

Кроме того, да, новые руководители ТЦК имеют нулевой уровень восприятия коррупции, но они не способны сразу справиться со всей нормативной базой военкомата. Это много бумаг и нужно по крайней мере три месяца, чтобы понять, как все работает.

Увольнение председателей ТЦК и проверки