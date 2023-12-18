Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что воюющих на переднем крае защитников должен кто-то заменять.

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Залужный прокомментировал, стоит ли усиливать мобилизацию

По словам Залужного, новый проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать. Однако мобилизацию нужно не только усилить, а вернуть в те рамки, которые работали раньше.

Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше,

– сказал Валерий Залужный.

Он отметил, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, которых должен кто-то заменять. Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а так не должно быть.

Главнокомандующий назвал уволенных военнослужащих профессионалами

Также Залужный прокомментировал увольнение областных военных комиссаров, а повлияло ли такое решение на эффективность мобилизации.

Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет,

– сказал он.

Напомним, что 17 августа 2023 года президент Владимир Зеленский по решению СНБО уволил всех областных военкомов.

Справка. С 24 февраля 2023 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В службу призывают военнообязанных и резервистов.

В Украине заработал рекрутинг в ВСУ