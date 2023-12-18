Погода на Авдіївському напрямку останніми днями досить цікава: зранку плюсова, а ввечері все замерзає. Через те, що поля при потеплінні перетворюються на озера, окупанти не можуть активно атакувати. А на морозі швидше розряджаються батареї дронів.

Дивіться також Тиск потужніший, ніж на Бахмут: що може чекати на Авдіївку в новому році

Що з Авдіївським коксохімом зараз

Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо,

– говорить СЕО "Метінвесту" Юрій Риженков.

Відновлення заводу після війни буде неможливим. Риженков додає, що завод навряд чи потрібно буде відбудовувати в тому вигляді, який був до вторгнення.

Чи відновлять "Азовсталь"

Авдіївський коксохімічний завод виробляв кокс – це тверде паливо, яке роблять із кам'яного вугілля та нафти. Найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були завод "Азовсталь" та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – обидва розташовані в Маріуполі.

Про відновлення цих заводів "в осяжному майбутньому не йдеться, поки ми ще не повернулися в Маріуполь", пояснює Риженков. І, хоча "Метінвест" планує відновити "Азовсталь", це буде вже зовсім інший завод.

Яка доля заводів у Маріуполі

Юрій Риженков вважає, що після війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але перестане бути його основою. Він висловився про майбутній курортний потенціал міста, яке наразі окуповане росіянами.

Туризм може бути головним сектором економіки міста. Потенціал також є у машинобудуванні, кораблебудуванні, науці,

– наводить його слова Forbes.

Звісно, туристичне майбутнє цього міста на Азовському морі буде залежати від того, на яких умовах завершиться війна. Поки немає відповіді, хто буде готовий приїхати жити Маріуполь. І мова не тільки про те, що доведеться багато відбудовувати чи вирішувати проблеми з екологією – навіть якщо все це зробити, безпекова проблема залишається. Від Маріуполя до російського кордону менше 50 кілометрів.

Скільки сталі виробляли маріупольські заводи

Forbes подає такі дані: у 2021 році "Азовсталь" і "ММК імені Ілліча" виробили 8,6 мільйона тонн сталі, або 90% всієї сталі групи "Метінвест". На ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції. Тільки чверть сталі продавалась в Україні, решта йшла на експорт. Компанія оцінила сумарні збитки від війни у понад 3,5 мільярда доларів.

Яка ситуація в Авдіївці зараз

На початку грудні Нацполіція показала кадри знищеного міста. "Учора цей будинок стояв – сьогодні вже немає. І так щодня", – говорять вони. Проте в Авдіївці працює лікарня і живуть цивільні.