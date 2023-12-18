Представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону розповів, що Росія хоче продемонструвати хоч якісь перемоги своєму суспільству. На фронті ворог, першою чергою, хоче досягти політичних цілей, передає 24 Канал.
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Путіну потрібно показувати здобутки
За словами Андрія Юсова, для російської пропаганди ці імітаційні вибори у 2024 році мають важливе значення.
Події, які ми бачимо на Авдіївському напрямку, коли ворог попри величезні втрати намагається виконати політичне завдання, то власне, це показує, що Путіну потрібно показувати здобутки,
– зазначив Юсов.
Владімір Путін не шкодує своїх солдатів, щоб похизуватись здобутками, яких немає.
Ситуація на фронті
- Російська армія не полишає намагань наступати на позиції українських захисників, щоб захопити якнайбільше території. Однак ЗСУ успішно долають натиск ворога, паралельно проводячи контрбатарейну боротьбу. Активність росіян на декількох напрямках все ще залишається високою. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Українці продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Збройні Сили стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.