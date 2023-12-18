Активність росіян на декількох напрямках все ще залишається високою. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 9 атак в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Росіяни проводили штурмові дії на Харківщині: дивіться на карті

На Лиманському напрямку захисники відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Українці продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Збройні Сили стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Яка ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

Бої на Півдні

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність. Також окупанти активно мінують територію вздовж державного кордону в Бєлгородській області.