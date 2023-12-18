Активність росіян на декількох напрямках все ще залишається високою. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Обстановка на Сході

Росіяни проводили штурмові дії на Харківщині: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Бої на Півдні

Обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

Ситуація на Півночі