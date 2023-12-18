Активность россиян по нескольким направлениям все еще остается высокой. За прошедшие сутки состоялось 64
боевых столкновений.
Смотрите также
Россияне хотят вернуть утраченные позиции в Запорожье: карта фронта за неделю Обстановка на Востоке На Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Россияне проводили штурмовые действия в Харьковской области: смотрите на карте На Лиманском направлении защитники отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинцы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Вооруженные Силы сдерживают врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 – южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Какая ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают неприятеля в районе Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 4 атаки. На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели. Бои на Юге На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Обстановка поблизости Работино: смотрите на карте На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ по-прежнему удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага. Ситуация на Севере На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность. Также оккупанты активно минуют территорию вдоль государственной границы в Белгородской области.