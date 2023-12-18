Активность россиян по нескольким направлениям все еще остается высокой. За прошедшие сутки состоялось 64 боевых столкновений.

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