Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Россия хочет продемонстрировать хоть какие-то победы своему обществу. На фронте враг, в первую очередь, хочет достичь политических целей, передает 24 Канал.
Смотрите также Выводы сделали, – Юсов об отравлении жены Буданова и его коллег
Путину нужно показывать достижения
По словам Андрея Юсова, для российской пропаганды эти имитационные выборы в 2024 году имеют немаловажное значение.
События, которые мы видим на Авдеевском направлении, когда враг, несмотря на огромные потери, пытается выполнить политическую задачу, то, собственно, это показывает, что Путину нужно показывать достижения,
– отметил Юсов.
Владимир Путин не жалеет своих солдат, чтобы похвастаться достижениями, которых нет.
Ситуация на фронте
- Российская армия не оставляет попыток наступать на позиции украинских защитников, чтобы захватить ка можно больше территории. Однако ВСУ успешно одолевают давление врага, параллельно проводя контрбатарейную борьбу. Активность россиян на нескольких направлениях все еще остается высокой. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
- На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Украинцы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Вооруженные Силы сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, отбиты 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще 11 – южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.