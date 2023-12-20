Соответствующую информацию в эфире телемарафона озвучил военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг". ВСУ держат все под контролем.

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Россияне хотят окружить Авдеевку

Военнослужащий с позывным "Зигзаг" сообщает, что россияне проводят попытки штурмов с флангов Авдеевки – они стремятся отделить логистический коридор, так называемую "дорогу жизни. ВСУ получают все необходимое именно этим путем".

В то же время военный отмечает, что дорога полностью подконтрольна ВСУ и Силам обороны. Вопросов по поставке запасов на Авдеевском направлении не возникает.

Я на сегодняшний день вообще не вижу проблемы со снабжением и обеспечением БК на этом направлении,

– отметил он.

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