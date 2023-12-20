Соответствующую информацию в эфире телемарафона озвучил военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг". ВСУ держат все под контролем.
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Россияне хотят окружить Авдеевку
Военнослужащий с позывным "Зигзаг" сообщает, что россияне проводят попытки штурмов с флангов Авдеевки – они стремятся отделить логистический коридор, так называемую "дорогу жизни. ВСУ получают все необходимое именно этим путем".
В то же время военный отмечает, что дорога полностью подконтрольна ВСУ и Силам обороны. Вопросов по поставке запасов на Авдеевском направлении не возникает.
Я на сегодняшний день вообще не вижу проблемы со снабжением и обеспечением БК на этом направлении,
– отметил он.
Оборона Авдеевки: последние новости
- Россияне регулярно меняют тактику нападений на Авдеевку из-за того, что все предыдущие просто ломались. Теперь их план – просто прорывать линию обороны. Однако этот план тоже не сработал – вся техника была подбита, линия обороны удержалась.
- Враг стремится показать внутреннему потребителю хоть какие-то "победы", поэтому попытки захвата Авдеевки – это, скорее, политическая задача. Для этого россияне не жалеют своих солдат, ведь скоро выборы.
- Пока оккупанты активно штурмуют промзону, однако не имеют никаких успехов. Они пытались выйти из садового общества "Виноградники" и зайти в первые улицы города, превратить все в серую зону.