Залужный в эфире телемарафона отметил, что россияне могут за два-три месяца, сосредоточив на этом направлении артиллерию, авиационные средства, превратить любой населенный пункт Украины в "Бахмут-2". Подобная ситуация происходит в Авдеевке.

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Он объяснил, какими принципами руководствуется командование во время боевых действий.

Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" возле конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли командирам, политикам или журналистам,

– отметил главнокомандующий.

Он отметил, что когда противник наносит огневое поражение с применением большого количества снарядов, это приносит результат: они разбивают здания, поражают солдат. Однако для главкома важно прежде всего сохранить жизнь украинских защитников.

"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем", – подчеркнул Валерий Залужный.

Обратите внимание! Independent со ссылкой на заявления украинских военных, предполагает, что россияне могут прорвать линию обороны ВСУ вблизи Авдеевки "в течение нескольких дней". Это может произойти, если США прекратят военную помощь Украине. В то же время, срочная поддержка от западных партнеров позволит сдержать натиск врага на Авдеевку.

Какая ситуация в Авдеевке