Журналисты английского издания Independent отметили, что среди передовых сил Украины растет "тревожность" из-за уменьшения объемов снабжения оружием и боеприпасами, которые осуществляют наши партнеры. В издании отметили, что это может привести к потенциальному риску потерять позиции в Авдеевке украинскими защитниками.

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Украина нуждается в оружии для войны против россиян

Авторы материала со ссылкой на заявления украинских военных отметили, что существует риск того, что силы Владимира Путина могут прорвать оборонительные линии нашего государства вблизи Авдеевки в течение нескольких дней, если США не возьмут на себя обязательство помочь с вооружением.

Глава городской военной администрации Авдеевки отметил, что интенсивные бои у города все еще продолжаются, несмотря на начало зимы в Украине.

Очень сложная ситуация, очень сложная, но ребята из Сил обороны держат позицию,

– сказал Барабаш.

Он подчеркнул, что если помощь США прекратится, это может привести к огромным потерям как среди украинских военных, так и среди местного гражданского населения. Именно поэтому наше государство срочно нуждается в дополнительных поставках наших партнеров, чтобы удержать город от возможной оккупации.

"В течение последних пяти дней враг активно применяет десятки единиц техники. Наши военные сжигают это оборудование; почти все сбито", – подчеркнул он.

Барабаш также рассказал журналистам, что противник давит почти с 16 направлений именно по линии обороны Авдеевки. В частности, наиболее важными для их атак являются Авдеевский коксохимзавод, населенный пункт Степное, а также направление на Первомайск, Опытное, Водяное, куда пытаются зайти с флангов.

Глава Авдеевской городской военной администрации сказал, что именно дефицит боеприпасов является "наибольшей точкой давления" не только на этом направлении, но в целом по всей линии обороны. Поэтому наши военные нуждаются в максимальном количестве боеприпасов калибра 155 миллиметров, а также для реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

Помощь Запада имеет большое значение для Украины

Представитель 47 отдельной механизированной бригады Украины, которая удерживает северные окраины Авдеевки, Дмитрий Лазуткин, рассказал журналистам, что ни для кого не секрет, что западные поставки оружия – это то, что позволило нашим военным противостоять натиску гораздо большего соседа.

Конечно, помощь Запада имеет большое значение. У нас есть танки "Брэдли", САУ "Паладин", а боеприпасы к ним крайне важны, чтобы наши военные могли эффективно вести боевые действия,

– сказал он.

Военный заметил, что сейчас в Авдеевке есть мощные средства, чтобы не дать врагу агрессивно продвигаться вперед. Несмотря на это, по его словам, российское военное командование направило еще более 40 тысяч военных, чтобы попытаться захватить Авдеевку.

"Город все еще можно спасти. Там украинцы борются не только за свои семьи, за свою Родину, за свою страну, но и за европейские ценности, за привычный нам европейский порядок", – подчеркнул Лазуткин.

К тому же другой высокопоставленный украинский командир, пожелавший остаться неназванным, сказал авторам материала, что у Сил обороны достаточно боеприпасов, чтобы выстоять на нынешних позициях в Авдеевке, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться, если ситуация обострится".

Эта война стала войной на истощение, и мы должны некоторое время удерживать линию, чтобы победить. Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи,

– заметил он.

Командир заверил, что Украина, конечно, не прекратит свою борьбу без посторонней помощи, ведь у нас слишком много примеров, чтобы знать, что эта война – геноцид. Однако речь идет только о количестве потерь, которые наше государство будет иметь в нашей борьбе за свободу.