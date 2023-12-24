Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что этот населенный пункт имеет очень мощное военно-политическое значение. Однако Авдеевка не имеет значения для системной обороны.
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"Но это наши территории, наш город, наши граждане и наши бойцы, которые там воюют. Поэтому это тоже потеря. Но она не столь решающая, что после того будут провалы, как Россия рассчитывает, наступления уже по всей территории. И особенно в Донецкой области", – подчеркнул Маломуж.
Россияне не выполнили задание
Враг несет огромные потери под Авдеевкой. Однако даже несмотря на это, россияне будут продолжать штурмы города. Ведь захват этого населенного пункта – прямое указание Владимира Путина.
Оккупанты не смогли его выполнить несколько раз. А последствия этого для российских командующих – не только увольнение, а, возможно, и суд. А для российских солдат и офицеров – это заградительные отряды.
Не считаю, что мы сдадим позиции в Авдеевке, потому что есть мощный укрепрайон. И все же логистический путь. Сейчас мы его обеспечиваем. Под огнем, тяжело, но есть,
– сказал генерал украинской армии.
Также украинское командование имеет свои планы насчёт этого города. Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины отметил, что главное – сохранить украинских защитников.
"Там нет стабильной ситуации. И кто выиграет – это уже дело и умение, тактики, наличие вооруженных сил и особенно боеприпасов. Это суперкритическая ситуация для всех. Даже для россиян", – добавил Николай Маломуж.
Что происходит на Авдеевском направлении: главное
- Оккупанты хотят окружить город. Сейчас россияне концентрируются на том, чтобы перерезать путь снабжения боеприпасов для ВСУ. Однако дорогу полностью контролируют украинские защитники. На Авдеевском направлении не возникает вопросов насчёт поставок снарядов.
- Россияне пытались захватить Авдеевку до того, как Владимир Путин объявит, что идет на новый срок президентства. Впрочем, оккупанты не смогли выполнить эту задачу. В то же время, дедлайны для захвата города постоянно меняются уже более года.
- Враг, несмотря на огромные потери, давит на Авдеевском направлении. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, так россияне пытаются выполнить политическую задачу. Это демонстрирует, что главе Кремля нужно показывать достижения.