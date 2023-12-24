Какова ситуация на фронте по состоянию на 24 декабря рассказали в Генштаби. 24 Канал анализирует данные украинских военных, а также аналитиков Института изучения войны (ISW) и онлайн-карту DeepState.

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По данным Генштаба, враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Северском и Слобожанском направлениям враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

На Купянском направлении защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где россияне безуспешно пытались прорвать оборону.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Ситуация возле Бахмута: карта

Враг пытается окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. В то же время наши защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, защитники отразили 4 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты не штурмовали наших позиций.

На Запорожском направлении защитники отразили все атаки россиян в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Работино на карте:

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Впрочем, как уточнили в Генштабе, вопреки значительным потерям, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки россияне совершили 17 безуспешных штурмов, но получили отпор и отступили.

Ситуация на Левом берегу

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), русские войска продвинулись в западной части Крынок на восточном берегу Днепра.

Отмечают, что 810 бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских сил.

Штурмы россиян возле Крынок: карта

Также в отчете ISW говорится, что российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Кременной, северо-восточнее Бахмута, юго-западнее Донецка и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Важно! Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Удары ВСУ

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.