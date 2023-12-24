Якою є ситуація на фронті станом на 24 грудня розповіли у Генштабі. 24 Канал аналізує дані українських військових, а також аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапу DeepState.

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За даними Генштабу, ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону.

На Лиманському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ситуація біля Бахмута: карта

Ворог намагається оточити Авдіївку

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Водночас наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, оборонці відбили 4 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти не штурмували наших позицій.

На Запорізькому напрямку захисники відбили всі атаки росіян в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Роботине на карті:

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Втім, як уточнили у Генштабі, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Упродовж доби росіяни здійснили 17 безуспішних штурмів, але отримали відсіч та відступили.

Ситуація на Лівому березі

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися в західній частині Кринок на східному березі Дніпра.

Зазначають, що 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

Штурми росіян біля Кринок: карта

Також у звіті ISW ідеться, що російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська та Кремінної, на північний схід від Бахмута, на південний захід від Донецька та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Важливо! Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Удари ЗСУ

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.