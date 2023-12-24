Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що цей населений пункт має дуже потужне воєнно-політичне значення. Однак Авдіївка не має значення для системної оборони.
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"Але це наші території, наше місто, наші громадяни та наші бійці, які там воюють. Тому це також втрата. Але вона не є такою вирішальною, що після того будуть провали, як Росія розраховує, наступи уже по всій території. І особливо на Донеччині", – наголосив Маломуж.
Росіяни не виконали завдання
Ворог зазнає величезних втрат під Авдіївкою. Однак навіть попри це, росіяни продовжуватимуть штурми міста. Адже захоплення цього населеного пункту – пряма вказівка Владіміра Путіна.
Окупанти не змогли її виконати кілька разів. А наслідки цього для російських командувачів – не лише звільнення, а, можливо, й суд. А для російських солдатів та офіцерів – це загороджувальні загони.
Не вважаю, що ми здамо позиції в Авдіївці, тому що є потужний укріпрайон. І все-таки логістичний шлях. Нині ми його забезпечуємо. Під вогнем, тяжко, але є,
– сказав генерал української армії.
Також українське командування має свої плани щодо цього міста. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України зазначив, що головне – зберегти українських захисників.
"Там немає стабільної ситуації. І хто виграє – це вже справа та вміння, тактики, наявність збройних сил та особливо боєприпасів. Це суперкритична нині ситуація для всіх. Навіть для росіян", – додав Микола Маломуж.
Що відбувається на Авдіївському напрямку: головне
- Окупанти хочуть оточити місто. Нині росіяни концентруються на тому, аби перерізати шлях постачання боєприпасів для ЗСУ. Однак дорогу повністю контролюють українські захисники. На Авдіївському напрямку не виникає питань щодо постачання снарядів.
- Росіяни намагалися захопити Авдіївку до того, як Владімір Путін оголосить про те, що йде на новий термін президентства. Утім окупанти не змогли виконати це завдання. Водночас дедлайни для захоплення міста постійно змінюються уже понад рік.
- Ворог, попри величезні втрати, тисне на Авдіївському напрямку. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, так росіяни намагаються виконати політичне завдання. Це демонструє, що очільнику Кремля потрібно показувати здобутки.