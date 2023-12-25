Журналісти англійського видання Independent зазначили, що серед передових сил України зростає "тривожність" через зменшення обсягів постачання зброї та боєприпасів, які здійснюють наші партнери. У виданні зауважили, що це може навіть призвести до потенційного ризику втратити позиції в Авдіївці українськими захисниками.

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Україна потребує зброї для війни проти росіян

Автори матеріалу, з посиланням на заяви українських військових, зазначили, що існує ризик того, що сили Владіміра Путіна можуть прорвати оборонні лінії нашої держави поблизу Авдіївки протягом декількох днів, якщо США не візьмуть на себе зобов'язання допомогти з озброєнням.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки зауважив, що інтенсивні бої біля міста все ще тривають, попри початок лютої зими в Україні.

Дуже складна ситуація, дуже складна, але хлопці з Сил оборони тримають позицію,

– сказав Барабаш.

Він наголосив, що якщо допомога США припиниться, це може призвести до величезних втрат як серед українських військових, так і серед місцевого цивільного населення. Саме тому наша держава терміново потребує додаткових постачань від наших партнерів, щоб утримати місто від можливої окупації.

"Протягом останніх п'яти днів ворог активно застосовує десятки одиниць техніки. Наші військові спалюють це обладнання; майже все збито", – підкреслив він.

Барабаш також розповів журналістам, що противник тисне майже з 16 напрямків саме по лінії оборони Авдіївки. Зокрема, найважливішими для їхніх атак є Авдіївський коксохімзавод, населений пункт Степове, а також напрямок на Первомайськ, Опитне, Водяне, куди намагаються зайти з флангів.

Глава Авдіївської міської військової адміністрації сказав, що саме дефіцит боєприпасів є "найбільшою точкою тиску" не лише на цьому напрямку, але й загалом по всій лінії оборони. Тому наші військові потребують якомога більше боєприпасів калібру 155 міліметрів, а також для реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

Допомога Заходу має велике значення для України

Речник 47 окремої механізованої бригади України, яка утримує північні околиці Авдіївки, Дмитро Лазуткін, розповів журналістам, що ні для кого не секрет, що західні постачання зброї – це те, що дозволило нашим військовим протистояти натиску набагато більшого сусіда.

Звичайно, допомога Заходу має велике значення. У нас є танки "Бредлі", САУ "Паладин", а боєприпаси до них є вкрай важливими, щоб наші військові могли ефективно вести бойові дії,

– сказав він.

Військовий зауважив, що наразі в Авдіївці є потужні засоби, щоб не дати ворогу агресивно просуватися вперед. Попри це, за його словами, російське військове командування направило ще понад 40 тисяч військових, щоб спробувати захопити Авдіївку.

"Місто все ще можна врятувати. Там українці борються не лише за свої родини, за свою Батьківщину, за свою країну, а й за європейські цінності, за звичний нам європейський порядок", – підкреслив Лазуткін.

До того ж інший високопоставлений український командир, який побажав залишитися неназваним, сказав авторам матеріалу, що у Сил оборони достатньо боєприпасів, щоб вистояти на нинішніх позиціях в Авдіївці, але недостатньо, щоб "змусити Росію зупинитися, якщо ситуація загостриться".

Ця війна стала війною на виснаження, і ми повинні деякий час утримувати лінію, щоб перемогти. Ми дійсно залежимо від міжнародної підтримки з боку США, Великобританії, ЄС і Південної Кореї,

– зауважив він.

Командир запевнив, що Україна, звісно, не припинить свою боротьбу без сторонньої допомоги, адже ми маємо надто багато прикладів, щоб знати, що ця війна – геноцид. Проте мовиться лише про кількість втрат, які наша держава матиме в нашій боротьбі за свободу.