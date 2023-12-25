Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле прифронтового города. По его словам, российские захватчики штурмуют украинские позиции почти круглосуточно, несмотря на погодные условия.

Вашему вниманию Имеет политическое значение: что будет, если россияне возьмут Авдеевку

"Враг постоянно давит – проводит десятки штурмовых действий в сутки", – отметил Барабаш.

Россияне как атакуют в лоб с помощью техники, так и пытаются найти какие-то щели в линии украинской обороны малыми диверсионными группами. Однако все их попытки отбивают украинские военные. Более того, при любом случае атакуют в ответ.

Враг не отказался от планов по Авдеевке

"Действительно, они не оставляют попыток взять город. Для реализации своих планов бросают новые и новые силы как техники, так и личного состава", – подчеркнул Барабаш.

Глава Авдеевской ГВА убежден, что активизация российских оккупантов обусловлена именно политическим приказом, ведь захват города не имеет оперативно-тактического значения.

Обратите внимание! В украинской разведке заявили, что захватчики стремятся одержать хоть какую-то "победу" до президентских выборов в России. Они пройдут 15 – 17 марта 2024 года.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости