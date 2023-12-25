Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля прифронтового міста. За його словами, російські загарбники штурмують українські позиції майже цілодобово, попри погодні умови.

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"Ворог постійно тисне – проводить десятки штурмових дій за добу", – зазначив Барабаш.

Росіяни як атакують у лоб за допомогою техніки, так і намагаються знайти якісь шпаринки в лінії української оборони малими диверсійними групами. Однак усі їхні спроби відбивають українські військові. Ба більше, за будь-якої нагоди атакують у відповідь.

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"Дійсно, вони не полишають спроб узяти місто. Для реалізації своїх планів кидають нові й нові сили як техніки, так і особового складу", – наголосив Барабаш.

Голова Авдіївської МВА переконаний, що активізація російських окупантів зумовлена саме політичним наказом, адже захоплення міста не має оперативно-тактичного значення.

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