Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок фронту. Там вирішується доля усього вільного світу.

Зверніть увагу Воїни ЗСУ відбили втрачену позицію під Авдіївкою, – Сухопутні війська

Зеленський наголосив, що в Авдіївці Україна захищає своє та захищає весь народ, як і на всій лінії фронту.

Донеччина. Харківщина. Запоріжжя. Херсонщина – лівий берег. Це важко. Це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. І ми вдячні всім бійцям: кожному солдату і матросу, кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Я дякую всім вам, воїни,

– наголосив український лідер.

Президент розповів, що в Авдіївці привітав воїнів з Різдвом та Новим роком. Український лідер вручив героям нагороди.

Зеленський в Авдіївці / Фото Офісу Президента

Зеленський приїхав в Авдіївку: дивіться відео

Що відбувається біля Авдіївки

До Авдіївки прикута увага усього цивілізованого світу. За місто тривають жорсткі бої. Російські окупанти проводять десятки штурмових дій. Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку. Загарбникам потрібна хоч якась "перемога" до виборів президента Росії. Однак ворогу не вдаться реалізувати жодних своїх планів.

Окупантам завдають колосальних втрат. Станом на 29 грудня вдалося "пакетизувати" вже 356 670 окупантів.