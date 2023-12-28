Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Ворог не полишає спроб оточити й захопити Авдіївку, проте під час кожного штурму зазнає великих втрат.
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Деталі успішної операції
Воїни оприлюднили відео, як взяли під свій контроль позицію, що раніше була захоплена російськими окупантами.
Чотири наших піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку,
– повідомили в Сухопутних військах.
ЗСУ відбили позицію у ворога/ Сухопутні війська ЗСУ
Позицію повернули воїни 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
За даними військових, у результаті вдалої операції, двох окупантів знищено, ще четверо поповнили обмінний фонд України.
Окупанти, яких ЗСУ взяли в полон/ Скриншот з відео
Варто зауважити, що зі сторони України ця операція пройшла без втрат.
Оборона Авдіївки триває
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію в Авдіївці, яку намагаються захопити російські війська. За його словами, українські військові оборонятимуть місто стільки, скільки буде сил, проте якщо їх буде недостатньо, то важливо зберегти людей.
- Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський зазначив, що обстановка в районі Авдіївки на Донеччині постійно змінюється. Окупанти кидають на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". Тим часом українські військові постійно маневрують.
- У середу, 20 грудня, військовослужбовець першого загону центру спецпризначення Омега з позивним "Зигзаг" повідомив, що окупанти хочуть перерізати "дорогу життя", яка веде в Авдіївку. За його словами, Сили оборони отримують все необхідне саме за допомогою "дороги життя".