Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Ворог не полишає спроб оточити й захопити Авдіївку, проте під час кожного штурму зазнає великих втрат.

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Деталі успішної операції

Воїни оприлюднили відео, як взяли під свій контроль позицію, що раніше була захоплена російськими окупантами.

Чотири наших піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку,

– повідомили в Сухопутних військах.

ЗСУ відбили позицію у ворога/ Сухопутні війська ЗСУ

Позицію повернули воїни 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

За даними військових, у результаті вдалої операції, двох окупантів знищено, ще четверо поповнили обмінний фонд України.

Окупанти, яких ЗСУ взяли в полон/ Скриншот з відео

Зауважте! На Авдіївському напрямку нашими захисниками протягом 27 грудня відбито 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Варто зауважити, що зі сторони України ця операція пройшла без втрат.

Оборона Авдіївки триває