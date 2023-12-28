Водночас кількість бойових зіткнень з російськими окупантами зменшилась. За минулу добу, 27 грудня, відбулося 56 бойових зіткнень, тоді як 26 грудня їх кількість складала 80, а 25 грудня відбулося 98 бойових зіткнень, аналізує 24 Канал.

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У ранковому зведенні Генштабу 28 грудня ідеться, що загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському – наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Водночас українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки та 27 грудня продовжили позиційні бої з російськими військами. Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що українські війська просунулися далі вглиб терикону на захід від Горлівки.

Горлівка на карті:

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки. На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

ISW зазначає, що російські війська, ймовірно, продовжили зміцнювати контроль над Мар'їнкою і нещодавно досягли успіхів на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 27 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новомихайлівки.

Новомихайлівка на карті:

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. За даними аналітиків ISW, російські війська атакували поблизу Роботиного, на північний схід від Роботиного поблизу Новопокровки та на захід від Вербового.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.