Російські окупанти наступають по всьому фронту, зокрема у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Ворог намагається оточити Авдіївку та вибити ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра.
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Водночас кількість бойових зіткнень з російськими окупантами зменшилась. За минулу добу, 27 грудня, відбулося 56 бойових зіткнень, тоді як 26 грудня їх кількість складала 80, а 25 грудня відбулося 98 бойових зіткнень, аналізує 24 Канал.
У ранковому зведенні Генштабу 28 грудня ідеться, що загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Водночас українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки та 27 грудня продовжили позиційні бої з російськими військами. Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що українські війська просунулися далі вглиб терикону на захід від Горлівки.
Горлівка на карті:
ISW зазначає, що російські війська, ймовірно, продовжили зміцнювати контроль над Мар'їнкою і нещодавно досягли успіхів на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 27 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новомихайлівки.