В то же время, количество боевых столкновений с российскими оккупантами уменьшилось. За минувшие сутки, 27 декабря, произошло 56 боевых столкновений, тогда как 26 декабря их количество составляло 80, а 25 декабря произошло 98 боевых столкновений, анализирует 24 Канал.

Смотрите также Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты

В утренней сводке Генштаба 28 декабря говорится, что враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском – наши воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

В то же время, украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные бои с российскими войсками. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что украинские войска продвинулись дальше вглубь террикона к западу от Горловки.

Горловка на карте:

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

ISW отмечает, что российские войска, вероятно, продолжили укреплять контроль над Марьинкой и недавно добились успехов к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 27 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Новомихайловки.

Новомихайловка на карте:

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. По данным аналитиков ISW, российские войска атаковали вблизи Роботиного, к северо-востоку от Роботиного вблизи Новопокровки и к западу от Вербового.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.