Российские оккупанты наступают по всему фронту, в частности в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Роботиного и Крынков. Враг пытается оцепить Авдеевку и выбить ВСУ из плацдарма на левом берегу Днепра.
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В то же время, количество боевых столкновений с российскими оккупантами уменьшилось. За минувшие сутки, 27 декабря, произошло 56 боевых столкновений, тогда как 26 декабря их количество составляло 80, а 25 декабря произошло 98 боевых столкновений, анализирует 24 Канал.
В утренней сводке Генштаба 28 декабря говорится, что враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на всех направлениях фронта
В то же время, украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные бои с российскими войсками. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что украинские войска продвинулись дальше вглубь террикона к западу от Горловки.
Горловка на карте:
ISW отмечает, что российские войска, вероятно, продолжили укреплять контроль над Марьинкой и недавно добились успехов к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 27 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Новомихайловки.