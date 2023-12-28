Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал. Враг не оставляет попыток окружить и захватить Авдеевку, однако во время каждого штурма несет большие потери.
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Детали успешной операции
Воины обнародовали видео, как взяли под свой контроль позицию, ранее захваченную российскими оккупантами.
Четыре наших пехотинца отбили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении,
– сообщили в Сухопутных войсках.
ВСУ отбили позицию у врага/ Сухопутные войска ВСУ
Позицию вернули воины 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.
Оккупанты, которых ВСУ взяли в плен/ Скриншот с видео
Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.
Оборона Авдеевки продолжается
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию в Авдеевке, которую пытаются захватить российские войска. По его словам, украинские военные будут защищать город столько, сколько будет сил, но если их будет недостаточно, то важно сохранить людей.
- Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский отметил, что обстановка в районе Авдеевки Донецкой области. постоянно меняется. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". Тем временем украинские военные постоянно маневрируют.
- В среду, 20 декабря, военнослужащий первого отряда центра спецназначения Омега с позывным "Зигзаг" сообщил, что оккупанты хотят перерезать "дорогу жизни", ведущая в Авдеевку. По его словам, Силы обороны получают все необходимое именно посредством "дороги жизни".