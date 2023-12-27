Ситуация не в тупике

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

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"Ситуация у нас на направлении напряженно сложная. Враг активизировал свои действия почти по всей линии боевого столкновения. Четко осознаем, что его стратегическая цель – это ликвидация украинской государственности", – сообщил Тарнавский, отметив, что российское руководство хочет как-то реализовать все эти намерения в конце этого года.

Цели врага

По его словам, как минимум – это взятие населенного пункта Авдеевка, а более амбициозная цель – выход на административные границы Донецкой, Луганской областей и захват территорий на участках, утраченных россиянами во время ведения наших наступательных действий на Запорожском направлении. Также Тарнавский подтвердил, что противник постоянно направляет подкрепление на Авдеевку, а украинские силы маневрируют частями, своими подразделениями.

"То нашествие, которое сегодня работает как с севера, так и с юга Авдеевки, — невозможно одной воинской частью удержать этот участок. Обстановка постоянно меняется – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Мы реагируем максимально как подразделениями, частями, теми средствами, которые сегодня у нас есть", – пояснил он.

Украинские воины держат оборону

Командующий ОСУВ "Таврия" также отметил, что в Авдеевке россияне могли добиться лучших успехов своими силами и средствами, но украинские воины ведут активные оборонные действия. По его словам, "мы не только защищаем территорию, а немедленно реагируем для того, чтобы вернуть тот участок местности, который потеряли".

Тарнавский также прокомментировал информацию о Марьинке. По его словам, украинцы обороняют свою землю, но "не путем самодурства или ликвидации своего личного состава, а умелых действий – маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение".

Ведь самое важное – сохранить личный состав, а не стоять "любой ценой". В то же время военный признал – "Марьинку россияне практически стерли с лица земли".

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