Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Какова ситуация на фронте по состоянию на 27 декабря – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта

Удары и обстрелы врага

Всего враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 32 ударных дрона.

Авиационные удары получили: Гремяч Черниговской области, Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск, Соболевка Харьковской области, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области, Диброва, Новобахмутовка, Александрополь, Новомихайловка Донецкой области, Змиевка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили восемь атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отразили восемь атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны за сутки отразили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация возле Авдеевки: карта

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Успехи ВСУ

Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по пяти зенитно-ракетным комплексам.

Противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и разведывательный БПЛА врага.