Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Якою є ситуація на фронті станом на 27 грудня – розповідає 24 Канал.

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Удари та обстріли ворога

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 32 ударні дрони.

Авіаційних ударів зазнали: Грем'яч Чернігівської області, Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області, Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області, Зміївка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони за добу відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація біля Авдіївки: карта

На Мар'їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п'яти зенітно-ракетних комплексах.

Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога.