Ситуація не у глухому куті

На цьому наголосив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

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"Ситуація у нас на напрямку напружено складна. Ворог активізував свої дії майже по всій лінії бойового зіткнення. Чітко усвідомлюємо, що його стратегічна мета – це ліквідація української державності", – повідомив Тарнавський зазначивши, що російське керівництво хоче якось реалізувати всі ці наміри на кінець цього року.

Цілі ворога

За його словами, як мінімум – це взяття населеного пункту Авдіївка, а більш амбітна мета – це вихід на адміністративні межі Донецької, Луганської областей та захоплення територій на ділянках, втрачених росіянами під час ведення наших наступальних дій на Запорізькому напрямку. Також Тарнавський підтвердив, що противник постійно направляє підкріплення на Авдіївку, а українські сили маневрують частинами, своїми підрозділами.

"Та навала, яка сьогодні працює як з півночі, так і з півдня Авдіївки, – неможливо однією військовою частиною утримати цю ділянку. Обстановка постійно змінюється – як в позитивний, так і в негативний бік. Ми реагуємо максимально як підрозділами, частинами, тими засобами, які на сьогодні у нас є", – пояснив він.

Українські воїни тримають оборону

Командувач ОСУВ "Таврія" також зазначив, що в Авдіївці росіяни могли досягти кращих успіхів своїми силами і засобами, але українські воїни ведуть активні оборонні дії. За його словами, "ми не лише захищаємо територію, а негайно реагуємо для того, щоб повернути ту ділянку місцевості, яку втратили".

Тарнавський також прокоментував інформацію щодо Мар'їнки. За його словами, українці обороняють свою землю, але "не шляхом самодурства або ліквідації свого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману".

Адже, найважливіше – зберегти особовий склад, а не стояти "любой ценой". Водночас військовий визнав – "Мар'їнку росіяни практично стерли з землі".

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