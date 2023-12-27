Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что в свое время таким же рубежом обороны был Бахмут. Валерий Залужный об Авдеевке сказал, что защищать ее будут столько, сколько будет сил.

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Ситуация в Авдеевке

Свитан отметил, что любой рубеж обороны в итоге можно преодолеть. Россияне как раз и занимаются тем, что уничтожают рубеж обороны ВСУ в Авдеевке. Так они поступали и в Бахмуте. В мире нет ни одного рубежа, который может устоять под постоянными атаками, обстрелами и бомбардировками.

В Авдеевке первым рубежом обороны была промка. Россияне "занимались" ею 10 лет, а последние несколько месяцев забросали ее авиабомбами и артиллерийскими снарядами. Там не за что держаться, поэтому наши войска отошли на следующий подготовленный рубеж обороны уже в самой Авдеевке,

– заметил полковник запаса ВСУ.

По его словам, главной проблемой Авдеевки является то, что ее пытаются взять в клещи. Этот вопрос можно решить, если усилить это направление двумя мощными бригадами, у которых будет достаточно вооружения для противостояния оккупантам.

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

Как отметил Свитан, авиация может полностью уничтожить флот врага, особенно в таких закрытых морях, как Черное и Азовское. У моряков просто нет средств противостоять самолетам. Что касается самого удара по БДК "Новочеркасск", то уже ясно, что наши Воздушные силы подобрали ключ к российскому ПВО в Крыму.

"У россиян все базовые ЗРК – это старые советские образцы, даже те, что они изготовили недавно и пытались представить, как новые, это все же старые советские. Сигнатура там работает везде примерно одинаково. То есть ее можно пройти, что и произошло", – подчеркнул летчик-инструктор.

Он продолжил, что украинская авиация может запросто утопить все российские корабли в Черном море. Однако здесь важно, что партнеры продолжали давать ракеты, потому что самолеты – наши, а вот боекомплект к ним – западный. Это, в частности, ракеты SCALP и Storm Shadow.

Удары "Шахедами"

В отместку за свой корабль россияне в ночь с 26 на 27 декабря выпустили по Украине 48 "Шахедов". Сбить удалось 32. Свитан подчеркнул, что на самом деле это немного, а значит, вполне возможно, что россиянам удалось найти пробел в нашей ПВО.

ПВО ни в коем случае нельзя останавливаться. Авиация – это конечно хорошо, крылатые ракеты – хорошо, но плотность ПВО нужно увеличивать, то есть количество ЗРК и количество бригад. Лучше работать с зенитками. Например, Германия передает нам хорошие зенитки, в частности, Gepard очень хорош против "Шахедов",

– сказал военный эксперт.

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