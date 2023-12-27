Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що свого часу таким самим рубежем оборони був Бахмут. Валерій Залужний про Авдіївку сказав, що обороняти її будуть стільки, скільки буде сил.

До теми Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Ситуація в Авдіївці

Світан зазначив, що будь-який рубіж оборони в підсумку можна подолати. Росіяни саме й займаються тим, що знищують рубіж оборони ЗСУ в Авдіївці. Так вони робили й у Бахмуті. У світі немає жодного рубежу, який може встояти під постійними атаками, обстрілами та бомбардуваннями.

В Авдіївці першим рубежем оборони була промка. Росіяни "займались" нею 10 років, а останні кілька місяців закидали її авіабомбами й артилерійськими снарядами. Там немає за що утримуватись, тому наші війська відійшли на наступний підготовлений рубіж оборони вже в самій Авдіївці,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, головною проблемою Авдіївки є те, що її намагаються взяти в кліщі. Це питання можна вирішити, якщо підсилити цей напрямок 2 потужними бригадами, в яких буде достатньо озброєння для протистояння окупантам.

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

Як зазначив Світан, авіація може повністю знищити флот ворога, особливо в таких закритих морях, як-от Чорне й Азовське. У моряків просто немає засобів протистояти літакам. Щодо самого удару по ВДК "Новочеркаськ", то вже зрозуміло, що наші Повітряні сили підібрали ключ до російського ППО в Криму.

"У росіян усі базові ЗРК – це старі радянські зразки, навіть ті, що вони виготовили нещодавно та намагались представити, як нові, це все ж старі радянські. Сигнатура там працює всюди приблизно однаково. Тобто, її можна пройти, що й сталося", – наголосив льотчик-інструктор.

Він продовжив, що українська авіація може запросто потопити всі російські кораблі в Чорному морі. Однак тут важливо, що партнери продовжували давати ракети, бо літаки – наші, а ось боєкомплект до них – західний. Це, зокрема, ракети SCALP і Storm Shadow.

Удари "Шахедами"

Як помсту за свій корабель, росіяни в ніч з 26 на 27 грудня випустили по Україні 48 "Шахедів". Збити вдалось 32. Світан підкреслив, що насправді це набагато, а отже цілком можливо, що росіянам удалось знайти прогалину в нашій ППО.

ППО ні в якому разі не можна зупинятися. Авіація – це звісно добре, крилаті ракети – добре, але щільність ППО треба збільшувати, тобто кількість ЗРК і кількість бригад. Краще працювати з зенітками. Наприклад, Німеччина передає нам хороші зенітки, зокрема, Gepard дуже хороший проти "Шахедів",

– сказав військовий експерт.

Ситуація в Авдіївці: останні новини