Загальні втрати ворога вже сягають 356 670 особового складу. Втім, варто зауважити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих російських солдатів дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Які втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 356 670 (+920) осіб;

танків – 5 940 (+27);

бойових броньованих машин – 11 015 (+42);

артилерійських систем – 8 391 (+15);

РСЗВ – 935 (+1);

засоби ППО – 617 (+1);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32);

крилаті ракети – 1620 (+0);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 180 (+40);

спеціальна техніка – 1 247 (+7).



Втрати ворога на 28 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Скільки танків знищили у 2023 році

З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони. Бійці спецслужби щодня знищують ворожу техніку у боях на Сході та Півдні України.

Варто додати, що серед знищених танків є й новітні Т-90 та Т-90М, вартість яких сягає майже 5 мільйонів доларів за одиницю. Як зазначили в СБУ, насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута.

Окрім того, танки російські загарбники також залучали для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

В СБУ додали, що такого результату у знищених танках вдалося досягти разом з підрозділами ЗСУ.

Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ. Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів,

– поділилися подробицями в СБУ.