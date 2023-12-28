Загальні втрати ворога вже сягають 356 670 особового складу. Втім, варто зауважити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих російських солдатів дуже складно в умовах активних бойових дій.
Цікаво Після удару по "Новочеркаську" з порту Феодосії зникла низка кораблів: супутникові фото
Які втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 356 670 (+920) осіб;
- танків – 5 940 (+27);
- бойових броньованих машин – 11 015 (+42);
- артилерійських систем – 8 391 (+15);
- РСЗВ – 935 (+1);
- засоби ППО – 617 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32);
- крилаті ракети – 1620 (+0);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 180 (+40);
- спеціальна техніка – 1 247 (+7).
Втрати ворога на 28 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Скільки танків знищили у 2023 році
З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони. Бійці спецслужби щодня знищують ворожу техніку у боях на Сході та Півдні України.
Варто додати, що серед знищених танків є й новітні Т-90 та Т-90М, вартість яких сягає майже 5 мільйонів доларів за одиницю. Як зазначили в СБУ, насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута.
Окрім того, танки російські загарбники також залучали для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
В СБУ додали, що такого результату у знищених танках вдалося досягти разом з підрозділами ЗСУ.
Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ. Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів,
– поділилися подробицями в СБУ.