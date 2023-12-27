У СБУ наголосили, що від початку 2023 року вдалося ліквідувати понад 500 російських танків. Усі вони обстрілювали позиції українських захисників та намагалися прорвати їхні позиції.

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Українська спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти використовували цю техніку для штурму Бахмута та Авдіївки. Окрім того, цю бронетехніку застосовували, аби стримати контрнаступ героїв. Зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Втрати Росії – головне

Росія зазнає колосальних втрат на фронті. Станом на 27 грудня відомо, що ліквідувати вдалося вже 355 750 російських окупантів. Їх "пакетизують" сотнями й тисячами щодня.

Окрім того, Олексій Данілов заявив, що Росія втратила вже приблизно 20% свого флоту. Мовиться про величезні військові кораблі, які відправили на дно.