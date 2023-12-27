Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила близько 355 750 особового складу. Варто зазначити, що такі дані про втрати ворога є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Так звана "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення втратила:

особового складу – близько 355 750 (+790) осіб;

танків – 5 913 (+14);

бойових броньованих машин – 10 973 (+17);

артилерійських систем – 8376 (+10);

РСЗВ – 934 (+0);

засоби ППО – 616 (+2);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 471 (+13);

крилаті ракети – 1 620 (+2);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 140 (+31);

спеціальна техніка – 1 240 (+1).



Втрати ворога станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом, підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та ще 3 інші важливі цілі противника.

Яка ситуація на фронті