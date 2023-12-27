Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила близько 355 750 особового складу. Варто зазначити, що такі дані про втрати ворога є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат Росії
Так звана "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення втратила:
- особового складу – близько 355 750 (+790) осіб;
- танків – 5 913 (+14);
- бойових броньованих машин – 10 973 (+17);
- артилерійських систем – 8376 (+10);
- РСЗВ – 934 (+0);
- засоби ППО – 616 (+2);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 471 (+13);
- крилаті ракети – 1 620 (+2);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 140 (+31);
- спеціальна техніка – 1 240 (+1).
Втрати ворога станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Загалом, підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та ще 3 інші важливі цілі противника.
Яка ситуація на фронті
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Запеклі бої точаться на всій лінії фронту.
- Так, на Куп'янському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших воїнів. Лише на цій ділянці фронту ЗСУ відбили 8 російських атак.
- Також ворог не полишає штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, окупанти намагаються відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку – біля Роботиного та Вербового, проте успіх не мають.
- Складна ситуація залишається й на Херсонському напрямку. Українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму, однак ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, попри значні втрати.