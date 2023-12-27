С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла около 355 750 личного состава. Следует отметить, что такие данные о потерях врага приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь России
Так называемая "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения потеряла:
- личного состава – около 355 750 (+790) человек;
- танков – 5 913 (+14);
- боевых бронированных машин – 10 973 (+17);
- артиллерийских систем – 8 376 (+10);
- РСЗО – 934 (+0);
- средств ПВО – 616 (+2);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 471 (+13);
- крылатых ракет – 1 620 (+2);
- кораблей/катеров – 23 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 140 (+31);
- специальной техники – 1 240 (+1).
Потери врага на 27 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
В целом подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и еще 3 другие важные цели противника.
Какая ситуация на фронте
- За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Упорные бои идут на всей линии фронта.
- Так, на Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших воинов. Только на этом участке фронта ВСУ отразили 8 российских атак.
- Также враг не оставляет штурмов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении – у Работино и Вербового, однако успеха не имеют.
- Сложная ситуация остается и на Херсонском направлении. Украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма, однако враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.