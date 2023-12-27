Агенти руху "Атеш" з-поміж силових структур Росії повідомляють, що вночі 27 грудня до Феодосії вирушила група оперативників ФСБ (слідчо-оперативна група "штабу з антитерору"), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії. Крім цього, очікується прибуття начальства різних структур із Москви.
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Окупанти шукають навідників
Партизани повідомляють, що від 26 грудня по всьому місту йдуть облави на місцевих жителів: у них відбирають смартфони та проводять обшуки у будинках. Таким чином окупанти шукають навідників.
Очікується усунення багатьох командирів
Також в "Атеш" є інформація, що Путін у повній люті через знищення "Новочеркаська". Зокрема у Чорноморському флоті Росії планують позбутися багатьох командирів. Не лише через те, що серед жителів Феодосії існують навідники, а й через те, що вони стверджують, що "проблем немає".
Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів та відправлення їх на фронт для участі у штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Ситуація у росіян складається така: окрім навідників серед жителів Феодосії, в окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу "Шторм". Попри це, військові командири, які відповідають за ППО, повідомляють, що у них проблем немає,
– повідомили в "Атеш".
Агенти зазначили, що у росіян немає можливості перехоплювати усі українські ракети. А слідство торкнеться кожного військового і звинуватить їх у саботажі.
Головне про знищення "Новочеркаська"
- Орієнтовно о 02:30 26 грудня Україна за допомогою тактичної авіації завдала удару по великому десантному кораблю Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Він перевозив вантаж для російської армії.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що на борту враженого корабля були "Шахеди".
- У Росії повідомляють, що внаслідок удару "зникли безвісти" 33 російських моряки. Ще 23 зазнали поранення, а одна людина – загинула. Російські телеграм-канали повідомляли, що в момент удару на кораблі перебувало 77 членів екіпажу.
- Детонація була дуже потужною. Журналісти з'ясували, що внаслідок удару уражено також старий навчальний корабель окупантів "УТС-150".