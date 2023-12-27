Агенты движения "Атеш" из силовых структур России сообщают, что ночью 27 декабря в Феодосию отправилась группа оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Кроме этого, ожидается прибытие начальства разных структур из Москвы.

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Оккупанты ищут наводчиков

Партизаны сообщают, что с 26 декабря по всему городу идут облавы на местных жителей: у них отбирают смартфоны и проводят обыски в домах. Таким образом оккупанты ищут наводчиков.

Ожидается устранение многих командиров

Также в "Атеше" есть информация, что Путин в полной ярости из-за уничтожения "Новочеркасска". В частности, в Черноморском флоте России планируют избавиться от многих командиров. Не только потому, что среди жителей Феодосии существуют наводчики, но и потому, что они утверждают, что "проблем нет".

Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них. Ситуация у россиян складывается такая: кроме наводчиков среди феодосийских жителей, у оккупантов существуют проблемы с обнаружением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Несмотря на это, военные командиры, отвечающие за ПВО, сообщают, что у них проблем нет,

– сообщили в "Атеше".

Агенты отметили, что у россиян нет возможности перехватывать все украинские ракеты. А следствие коснется каждого военного и обвинит его в саботаже.

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