Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Заметим, что вражеское Минобороны признало удар по "Новочеркасску", правда, заявляло, что БДК якобы только "поврежден". Однако кадры с места событий подтверждают уничтожение корабля.
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Что известно о потерях врага
Так, по данным росСМИ, 33 моряка считаются пропавшими без вести в результате атаки на "Новочеркасск". Еще 23 человека ранены, а один – погиб.
Ранее вражеские телеграм-каналы писали, что в момент атаки на БДК находились 77 моряков.
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Кратко об уничтожении "Новочеркасска"
- Ночью 26 декабря авиация Воздушных сил атаковала в оккупированной Феодосии большой десантный корабль Черноморского флота России.
- По "Новочеркасску" ударили крылатыми ракетами.
- Командующий Воздушными силами отметил, что "Новочеркасск" следует вслед за крейсером "Москва".
- Кстати, под воду, вероятно, ушел еще один корабль. В частности, "УТС-150" – учебно-тренировочный корабль, базировавшийся в этом порту как минимум с 2007 года. Поражение судна подтверждают спутниковые снимки.