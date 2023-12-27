Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Заметим, что вражеское Минобороны признало удар по "Новочеркасску", правда, заявляло, что БДК якобы только "поврежден". Однако кадры с места событий подтверждают уничтожение корабля.

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Что известно о потерях врага

Так, по данным росСМИ, 33 моряка считаются пропавшими без вести в результате атаки на "Новочеркасск". Еще 23 человека ранены, а один – погиб.

Ранее вражеские телеграм-каналы писали, что в момент атаки на БДК находились 77 моряков.

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Кратко об уничтожении "Новочеркасска"