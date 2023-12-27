В СБУ отметили, что с начала 2023 удалось ликвидировать более 500 российских танков. Все они обстреливали позицию украинских защитников и пытались прорвать их позиции.

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Украинская спецслужба ежедневно методически "минусирует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах. Среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 миллионов долларов каждый,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты использовали эту технику для штурма Бахмута и Авдеевки. Кроме того, эта бронетехника применялась, чтобы сдержать контрнаступление героев. В частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Герои СБУ показали, как ликвидируют российские танки: смотрите видео

Потери России – главное

Россия несет колоссальные потери на фронте. По состоянию на 27 декабря известно, что ликвидировать удалось уже 355 750 российских окупантов. Их "пакетизируют" сотнями и тысячами каждый день.

Кроме того, Алексей Данилов заявил, что Россия потеряла уже около 20% своего флота. Речь идет об огромных военных кораблях, отправившихся на дно.