Да, 26 декабря украинские пилоты по тактической авиации уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Российское судно сгорело дотла, а частицы его корпуса – разлетались на сотни метров.

К теме Не только "Новочеркасск": какой еще корабль россиян ушел под воду в Феодосии – спутниковые снимки

Крым для нас крайне важен

В интервью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, конечно, хотела бы иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению территорий. Однако он подчеркнул, что параллельно с контрнаступлением ВСУ происходят и другие важные процессы. К примеру, украинские защитники приближают деоккупацию Крыма, уничтожая вражеский флот.

По словам Данилова, Россия уже лишилась около 20% своего флота.

20% флота русской Федерации уже нет. Причем это не какие-нибудь шаланды на 5 – 30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 знаменитый флагман Черноморского флота "Москва",

– подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что уничтожение ПДК "Новочеркасск" – очередное подтверждение, что Крым будет деоккупирован. Данилов заявил, что Крым очень важен для Украины, как и все остальные оккупированные территории. Секретарь СНБО отметил, что Украина никогда не откажется от собственных территорий, ведь границы страны четко определены Конституцией и признаны всем миром, поэтому борьба будет продолжаться.

"Кто-то имеет большое желание, чтобы мы отказывались от наших территорий. Я хочу всем объяснить, что у нас есть Конституция, которая четко закрепила территории нашей страны. Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали, что мы не можем выполнять Конституцию нашей страны", – добавил секретарь СНБО.

В Британии сомневаются, что Россия доминирует в Черном море

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что уничтожение ВДК "Новочеркасск" демонстрирует – Украина не зашла в тупик в войне, а те, кто так считает, – ошибаются. Он добавил, что только за последние 4 месяца украинские военные уничтожили 20% российского флота, что подвергает сомнению их доминирование в Черном море.

Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море,

– подчеркнул британский министр.