Грант Шаппс в соцсети X, ранее известный как твитер, заявил, что поражение этого корабля демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине "зашла в тупик", ошибаются.

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Доминирование России в Черном море под вопросом

Это крайнее уничтожение военно-морского флота Путина демонстрирует, что ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик,

– подчеркнул британский министр.

Также добавил, что они не заметили, как за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России.

"Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", – подчеркнул Шаппс.

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Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

На уничтожение большого десантного корабля оккупантов уже отреагировал президент. Глава государства поблагодарил Воздушные силы за эффективное пополнение Черноморского флота России еще одним сосудом.

Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупантам не будет ни одного спокойного места в Украине.

Кстати, по состоянию на утро 26 декабря Силы обороны уже уничтожили 23 корабля и катера агрессора. Кроме того, 1 подлодку.