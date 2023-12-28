Общие потери врага уже составляют 356 670 личного состава. Впрочем, стоит заметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество ликвидированных российских солдат очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Какие потери врага

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла:

личного состава – около 356 670 (920) человек;

танков – 5 940 (+27);

боевых бронированных машин – 11 015 (+42);

артиллерийских систем – 8 391 (+15);

РСЗО – 935 (+1);

средств ПВО – 617 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 503 (+32);

крылатых ракет – 1 620 (+0);

кораблей /катеров – 23 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 180 (+40);

специальной техники – 1 247 (+7).



Потери врага на 28 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Сколько танков уничтожили в 2023 году

С начала 2023 года сотрудники СБУ ликвидировали более 500 российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны. Бойцы спецслужбы ежедневно уничтожают вражескую технику в боях на Востоке и на Юге Украины.

Стоит добавить, что среди уничтоженных танков есть и новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 миллионов долларов за единицу. Как отметили в СБУ, в первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута.

Кроме того, танки российские захватчики также привлекали для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В СБУ добавили, что такого результата в уничтоженных танках удалось добиться вместе с подразделениями ВСУ.

Эффективное уничтожение российских танков на поле боя явилось результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ. Для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и беспилотных летательных аппаратов,

– поделились подробностями в СБУ.