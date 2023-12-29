Авдеевка остается одной из самых горячих точек фронта. Там решается судьба всего свободного мира.

Обратите внимание Воины ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой, – Сухопутные войска

Зеленский подчеркнул, что в Авдеевке Украина защищает свое и защищает весь народ, как и по всей линии фронта.

Донетчина. Харьков. Запорожье. Херсонщина – левый берег. Это трудно. Это боль, это утраты. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины. Здесь жизнь выборивается. И мы благодарны всем бойцам: каждому солдату и матросу, каждому сержанту, каждому офицеру, выносящиму эту войну на себе. Я благодарю всех вас, воины,

– отметил украинский лидер.

Зеленский в Авдеевке / Фото Офиса Президента

Зеленский приехал в Авдеевку: смотрите видео

Что происходит возле Авдеевки

К Авдеевке приковано внимание всего цивилизованного мира. За город продолжаются жесткие бои. Российские оккупанты проводят десятки штурмовых действий. Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку. Захватчикам нужна хоть какая-то "победа" до выборов президента России. Однако врагу не удастся реализовать свои планы.

Оккупантам наносят колоссальные потери. По состоянию на 29 декабря удалось "пакетизировать" уже 356 670 окКупантов.