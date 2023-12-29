Взрывы на позициях украинских защитников, которые расположены менее чем за 5 километров от врага, раздаются почти каждые 5 – 10 секунд. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер посетила позиции ВСУ на Авдеевском направлении и рассказала, что там происходит.

К теме Будем оборонять ровно столько, сколько будет сил, – Залужный о риске захвата Авдеевки

Россияне бьют из всего, из чего только могут. Однако, несмотря на такое психологическое давление, украинские военные держат оборону и отвечают врагу.

Вражеская техника пылает

Украинские бойцы на глазах у ведущей 24 Канала уничтожили российский танк. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона. С тех пор как вражескую технику зафиксировали наши военные, до момента её уничтожения прошло меньше минуты.

Экипажи FPV-дронов работают очень слаженно. В каждом из них несколько человек. Каждый из бойцов отвечает за свою часть работы.

Для того чтобы вражеская техника пылала ярко от удара дроном, нужна взрывчатка. Поэтому инженеры делают её из всего, что можно достать, приобрести или обменять.

Украинская пехота, которая держит позиции в менее чем 5 километрах от россиян, очень сильно окапывается. Сейчас украинские войска строят очень мощную оборону. Этому уделяют очень много времени. Все потому, что это – защита наших бойцов и возможность надежнее удержать позиции.

ВСУ важна поддержка

Сейчас самая большая боль на фронте – это ссоры среди гражданских в тылу прежде всего по поводу мобилизации. Обсуждение среди украинцев и попытки части общества избежать мобилизации – это то, что очень бесит и демотивирует украинских военных.

Украинские защитники и защитницы готовы защищать украинцев, однако они хотят понимать, что рано или поздно их могут заменить. Ведь человеческий ресурс, к сожалению, исчерпывается.

По словам армейцев, у них создается впечатление, что желающих их заменить на фронте – не так много. Поэтому стоит думать перед публикацией тех или иных сообщений в соцсетях о том, будут ли они объединять общество или, наоборот – сеять раздор.

Для ВСУ важно чувствовать поддержку с тыла. По крайней мере, финансовую, если не участвовать в боевых действиях. Российская армия большая и имеет огромный ресурс. Поэтому, чтобы украинские войска могли держать позиции, их важно поддерживать. Именно от украинцев в тылу зависит то, как Вооруженные Силы Украины будут чувствовать себя на фронте.

Ситуация в Авдеевке: главное