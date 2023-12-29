О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуации на фронте и тылу, последствиях дроновой атаки врага и результатах работы ПВО – читайте в материале 24 Канала.

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07:31, 29 декабря Враг ударил по Конотопу, есть раненые Оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине, поврежден многоквартирный дом и СТО. По предварительным данным Сумской ОВА, три человека получили ранения.

07:26, 29 декабря Взрывы в Днепре и Харькове В Днепре произошли громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: сначала около 07:00, а затем около 07:15. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине на момент атаки, информацию о взрывах – обнародуют впоследствии. По Харькову, по состоянию на 07:06 очевидцы насчитали по меньшей мере 8 взрывов.

07:23, 29 декабря Во Львове произошло возгорание на объекте Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне запустили более 10-ти ударных беспилотников типа "Шахед". на область. В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры в городе Львов.

06:35, 29 декабря Россия выпустила ракеты по Украине В Украине снова начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!

06:23, 29 декабря Около 10 ударов по Харькову По данным Харьковской ОВА, оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Тип вооружения устанавливают специалисты. Предварительно, без пострадавших. Информацию о разрушениях устанавливают.

06:19, 29 декабря В Одессе повреждена многоэтажка Мэр Одессы показал последствия российской атаки по городу. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать. В Одессе произошел пожар в многоэтажке: видео

05:59, 29 декабря Прилеты во Львове По информации Андрея Садового, во время воздушной атаки во Львове зафиксировано два попадания. "Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – написал он.

05:10, 29 декабря Харьков подвергся обстрелу Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным обстрелом. По его словам, в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

04:40, 29 декабря Во Львове работала ПВО Во Львовской области раздались взрывы. Во Львовской ОВ сообщили, что работает противовоздушная оборона. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что ПВО работала в Яворивском районе области.

03:40, 29 декабря Взлет 9 бортов Ту-95МС Воздушные силы предупредили о вылете 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.