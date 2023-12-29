О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуации на фронте и тылу, последствиях дроновой атаки врага и результатах работы ПВО – читайте в материале 24 Канала.
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Враг ударил по Конотопу, есть раненые
Оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине, поврежден многоквартирный дом и СТО. По предварительным данным Сумской ОВА, три человека получили ранения.
Взрывы в Днепре и Харькове
В Днепре произошли громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: сначала около 07:00, а затем около 07:15. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине на момент атаки, информацию о взрывах – обнародуют впоследствии.
По Харькову, по состоянию на 07:06 очевидцы насчитали по меньшей мере 8 взрывов.
Во Львове произошло возгорание на объекте
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне запустили более 10-ти ударных беспилотников типа "Шахед". на область. В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры в городе Львов.
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Около 10 ударов по Харькову
По данным Харьковской ОВА, оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Тип вооружения устанавливают специалисты.
Предварительно, без пострадавших. Информацию о разрушениях устанавливают.
В Одессе повреждена многоэтажка
Мэр Одессы показал последствия российской атаки по городу. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать.
В Одессе произошел пожар в многоэтажке: видео
Прилеты во Львове
По информации Андрея Садового, во время воздушной атаки во Львове зафиксировано два попадания.
"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", – написал он.
Харьков подвергся обстрелу
Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным обстрелом. По его словам, в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
Во Львове работала ПВО
Во Львовской области раздались взрывы. Во Львовской ОВ сообщили, что работает противовоздушная оборона. Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что ПВО работала в Яворивском районе области.
Взлет 9 бортов Ту-95МС
Воздушные силы предупредили о вылете 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.
Шахеды долетели на Запад.
Враг еще раз атаковал Украину ударными беспилотниками. "Шахеды" запустили по двум направлениям – северному и южному.
Ночью дроны долетели до Волынской и Львовской областей.
На 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Общественное сообщало о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.