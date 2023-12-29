Вскоре выяснилось, что это была российская ракета, передает 24 Канал.

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Что случилось

Утром 29 декабря после завершения массированной атаки России по Украине Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что воздушное пространство страны пересек не идентифицированный объект. Его заметили на радарах ПВО. Впрочем, потом сигнал исчез.

Многие жители Люблинщины, в частности Долгобычува, видели в небе неизвестный объект. Он был похож на ракету и направлялся на запад. Также они говорили, что слышали сильный шум и свист.

Впоследствии стало известно, что "НЛО" заметили и многие жители Грубешевского, Томашовского и Замойского поветов.

Тем временем польская полиция начала поиски неизвестного объекта, в частности в районе гмины Комарув – города к юго-востоку от Замостья.

Польша привела силы ПВО в состояние боевой готовности

На фоне этой ситуации президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности Польши, а премьер-министр Дональд Туск провел совещание с представителями военного командования. Среди них – начальник Генерального штаба, оперативный командующий Вооруженными силами, глава Минобороны и руководители спецслужб.

Кроме того, известно, что Польша привела в состояние повышенной боевой готовности свои силы ПВО.

С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также дежурных пар истребителей,

– заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

Военный отметил, что они пытаются установить обстоятельства пересечения "НЛО" польской границы и траекторию его движения.

Ракета была на российской

Позже, по результатам заседания СНБО Польши, начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула сообщил, что есть все доказательства, чтобы утверждать, что польское воздушное пространство нарушила российская ракета.

Мы имеем подтверждение этого на национальном и союзническом радарах,

– сказал генерал.

Была в небе три минуты

Местные СМИ сначала писали, что в Польшу залетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова вернулась в Украину, где ее сбили средства ПВО. Также польский телеканал Republika отмечал, что ракета могла упасть в Люблинском воеводстве в окрестностях населенного пункта Вожучин-Сахарня.

Впоследствии командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш уточнил, что российская ракета находилась в польском небе три минуты. Она залетела вглубь территории Польши примерно на 40 километров. За ней следили с помощью радаров. А затем, вероятно, ракета покинула польскую территорию.

Реакция ВСУ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя этот инцидент, заявил, что не видит в нем ничего нового. Ведь подобные случаи случались неоднократно.

Мы видели подобный пролет несколько месяцев назад летом и комментировали. Залетали даже на территорию Румынии ракеты и ударные БПЛА, в частности, там падают и обломки и тому подобное, также это происходило и на территории Польши в прошлом году, поэтому это не что-то новое,

– сказал Игнат.

Военный подчеркнул, что это сигнал союзникам, чтобы они усиливали Украину средствами ПВО, ведь таким образом они смогут защитить и самих себя.

Что сказали в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение воздушного пространства российской ракетой во время атаки на Украину Об этом сообщил глава кабинета Дуды Марцин Масталерека.

Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала,

– написал Масталерека.

Генсек Альянса также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что члены НАТО солидарны с Польшей и находятся с ней на связи для установления всех фактов.

"НАТО сохраняет бдительность", – написал Столтенберг.