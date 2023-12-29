Згодом з'ясувалося, що то була російська ракета, передає 24 Канал.

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Що трапилося

Зранку 29 грудня після того, як завершилася масована атака Росії по Україні, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що повітряний простір країни перетнув неідентифікований об'єкт. Його помітили на радарах ППО. Втім, згодом сигнал зник.

Чимало жителів Люблінського повіту, зокрема Долгобичува, бачили у небі невідомий об'єкт. Він був схожий на ракету і прямував на захід. Також вони розповідали, що чули сильний шум і свист.

Згодом стало відомо, що "НЛО" помітили й багато жителів Грубешівського, Томашовського та Замостського повітів.

Тим часом польська поліція розпочала пошуки невідомого об'єкта, зокрема у районі гміни Комарув – міста на південний схід від Замосця.

Польща привела сили ППО у стан бойової готовності

На тлі цієї надзвичайної ситуації президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки Польщі, а прем'єр-міністр Дональд Туск провів нараду з представниками військового командування. Серед них – начальник Генерального штабу, оперативний командувач Збройними силами, глава Міноборони та керівники спецслужб.

Крім того, відомо, що Польща привела у стан підвищеної бойової готовності свої сили ППО.

З метою гарантування безпеки нашого повітряного простору ...підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів,

– заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Військовий зазначив, що вони намагаються встановити обставини перетину "нло" польського кордону і траєкторію його руху.

Ракета була російською

Пізніше, за результатами засідання РНБО Польщі, начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула повідомив, що є усі докази, аби стверджувати, що польський повітряний простір порушила російська ракета.

Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах,

– сказав генерал.

Була у небі три хвилини

Місцеві ЗМІ спочатку писали про те, що до Польщі залетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову повернулася в Україну, де її збили засобами ППО. Також польський телеканал Republika зазначав, що ракета могла впасти у Люблінському воєводстві на околицях населеного пункту Вожучин-Сахарня.

Згодом командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш уточнив, що російська ракета перебувала у польському небі три хвилини. Вона залетіла вглиб території Польщі приблизно на 40 кілометрів. За нею стежили за допомогою радарів. А потім, ймовірно, ракета покинула польську територію.

Реакція ЗСУ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи цей інцидент, заявив, що не бачить у ньому нічого нового. Адже подібні випадки траплялися неодноразово.

Ми бачили подібний проліт кілька місяців тому ще влітку і коментували. Залітали навіть на територію Румунії ракети й ударні БпЛА, зокрема, там падають і уламки тощо, так само це відбувалося і на території Польщі минулого року, тому це не є чимось новим,

– сказав Ігнат.

Військовий наголосив, що це сигнал союзникам, аби вони посилювали Україну засобами ППО, адже у такий спосіб зможуть захистити і самих себе.

Що сказали у НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення повітряного простору російською ракетою під час атаки на Україну Про це повідомив глава кабінету Дуди Марцін Масталерек.

Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку,

– написав Масталерек.

Генсек Альянсу також прокоментував ситуацію. Він заявив, що члени НАТО солідарні з Польщею і перебувають з нею на зв'язку для встановлення усіх фактів.

"НАТО зберігає пильність", – написав Столтенберг.