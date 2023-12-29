Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу про поточну ситуацію в місті. Як відомо, рятувальники змогли відкопати з-під завалів чоловіка живим.
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"Там було дуже важко працювати якимось знаряддям, і хлопці буквально руками підняли велетенську плиту, щоб врятувати цього чоловіка", – зазначила Черненко.
Медики вже готувались вести постраждалого до лікарні й оперувати, але цього не знадобилось. Чоловік відбувся незначними ушкодженнями, хоча пролежав під завалами кілька годин.
Натепер у міських та обласних лікарнях допомагають десятку постраждалих. Ідеться про переломи кінцівок, забої, черепно-мозкові травми.
Детальніше про ситуацію в Харкові
Ворог запустив по Харкову понад 20 ракет. Були влучання в Київському, Слобідському й Холодногірському районах. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, депо транспортного підприємства й лікарня.
Станом на 14:00 відомо про трьох загиблих і 13 поранених. Здебільшого це працівники підприємства в промисловій зоні.
Російська атака 29 грудня: основне
- У Повітряних силах назвали атаку 29 грудня наймасованішою з повітря. Протиповітряній обороні вдалося збити 114 зі 158 повітряних цілей.
- Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львівщина. Кількість жертв продовжує зростати. За попередніми даними, 22 загиблі й 132 поранені.
- Одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі. Там відбулось термінове засідання військових і силовиків.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що росіяни можуть повторити таку атаку. Ворог має достатню кількість ракет для подібних воєнних злочинів.