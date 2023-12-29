Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу про поточну ситуацію в місті. Як відомо, рятувальники змогли відкопати з-під завалів чоловіка живим.

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"Там було дуже важко працювати якимось знаряддям, і хлопці буквально руками підняли велетенську плиту, щоб врятувати цього чоловіка", – зазначила Черненко.

Медики вже готувались вести постраждалого до лікарні й оперувати, але цього не знадобилось. Чоловік відбувся незначними ушкодженнями, хоча пролежав під завалами кілька годин.

Натепер у міських та обласних лікарнях допомагають десятку постраждалих. Ідеться про переломи кінцівок, забої, черепно-мозкові травми.

Детальніше про ситуацію в Харкові

Ворог запустив по Харкову понад 20 ракет. Були влучання в Київському, Слобідському й Холодногірському районах. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, депо транспортного підприємства й лікарня.

Станом на 14:00 відомо про трьох загиблих і 13 поранених. Здебільшого це працівники підприємства в промисловій зоні.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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