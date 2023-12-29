Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу о текущей ситуации в городе. Как известно, спасатели смогли выкопать из-под завалов мужчину живым.

К теме Удар по Харькову: в ГСЧС поделились видео спасения мужчины из-под завалов дома

"Там было очень тяжело работать каким-нибудь орудием, и ребята буквально руками подняли гигантскую плиту, чтобы спасти этого мужчину", – отметила Черненко.

Медики уже готовились вести пострадавшего в больницу и оперировать, но этого не понадобилось. Мужчина отделался незначительными повреждениями, хотя пролежал под завалами несколько часов.

Сейчас в городских и областных больницах помогают десятку пострадавших. Речь идет о переломах конечностей, ушибах, черепно-мозговых травмах.

Детальнее о ситуации в Харькове

Враг запустил по Харькову более 20 ракет. Были попадания в Киевском, Слободском и Холодногорском районах. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе депо транспортного предприятия и больница.

По состоянию на 14:00 известно о трех погибших и 13 раненых. В основном это работники предприятия в промышленной зоне.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Российская атака 29 декабря: основное