Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу о текущей ситуации в городе. Как известно, спасатели смогли выкопать из-под завалов мужчину живым.
К теме Удар по Харькову: в ГСЧС поделились видео спасения мужчины из-под завалов дома
"Там было очень тяжело работать каким-нибудь орудием, и ребята буквально руками подняли гигантскую плиту, чтобы спасти этого мужчину", – отметила Черненко.
Медики уже готовились вести пострадавшего в больницу и оперировать, но этого не понадобилось. Мужчина отделался незначительными повреждениями, хотя пролежал под завалами несколько часов.
Сейчас в городских и областных больницах помогают десятку пострадавших. Речь идет о переломах конечностей, ушибах, черепно-мозговых травмах.
Детальнее о ситуации в Харькове
Враг запустил по Харькову более 20 ракет. Были попадания в Киевском, Слободском и Холодногорском районах. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе депо транспортного предприятия и больница.
По состоянию на 14:00 известно о трех погибших и 13 раненых. В основном это работники предприятия в промышленной зоне.
Российская атака 29 декабря: основное
- В Воздушных силах назвали атаку 29 декабря самой массированной из воздуха. Противовоздушной обороне удалось сбить 114 из 158 воздушных целей.
- Под ударом оказались Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов. Количество жертв продолжает расти. По предварительным данным, 22 погибших и 132 раненых.
- Одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Там прошло срочное заседание военных и силовиков.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что россияне могут повторить такую атаку. Враг имеет достаточное количество ракет для подобных военных преступлений.