Внаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, ще 13 отримали поранення. У ДСНС показали кадри порятунку чоловіка з-під завалів зруйнованої окупантами будівлі.
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Спрацювали оперативно
За даними Харківської обласної прокуратури противник завдав по місту 22 удари. Попередньо, з установок С-300.
Пошкоджень зазнали складські і виробничі будівлі, пошта, будинки, лікарня, підприємства. З-під завалів одного з будинків працівникам ДСНС вдалося дістати чоловіка живим.
У відомстві зазначили, що врятувати людину змогли завдяки оперативності й професіоналізму надзвичайників.
Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів будинку у Харкові: відео ДСНС
Наразі потерпілого госпіталізували. Він перебуває у стані середнього ступеня тяжкості. За словами представника медзакладу, кінцівки та грудна клітка чоловіка цілі, він має струс мозку та пошкодження м'яких тканин голови.
Атака по Харкову: що відомо
- 29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет.
- Вибухи лунали у різних частинах міста. Вони спричинили 2 пожежі і чисельні руйнації на об’єктах цивільної інфраструктури.
- Під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, зокрема 2-х дітей.
- Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
Ліквідація наслідків ракетних влучань у Харкові / Фото ДСНС