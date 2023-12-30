Обычно Кремль пытается оправдать или объяснить циничные убийства людей, однако на этот раз, вероятно, даже у пропагандистов закончились аргументы. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, почему власти страны-агрессора молчат о массированной атаке по Украине.

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Ассиметричная война

Россия ведет политику террора и убийства гражданских людей в Украине. Несмотря на то, что с военной точки зрения нет смысла в постоянном убийстве мирных украинцев, в ударах по мирным городам, жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Сказать им (российскому руководству – 24 Канал) нечего, все слова сказаны,

– сказал Яковенко.

Украина уничтожает большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии, 5 бомбардировщиков Су-34, а Россия убивает 26 гражданских граждан.

Вот особенность этой войны. Украина уничтожает военные объекты, а Россия – мирных людей. Такая ассиметричная война,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Владимир Путин одной из целей так называемой "сво" называет денацификацию. В больном воображении диктатора мирные жители Украины – нацисты. Очевидно, что глава Кремля постепенно пытается реализовать эту цель – уничтожить всех украинцев.

Денацификация – система мер по освобождению экономики, политики, культуры, СМИ и юриспруденции Германии и Австрии от влияния и последствий национал-социализма после Второй мировой войны. Также это понятие используется российской пропагандой в качестве повода для вторжения в Украину.

Российский диктатор маниакально фанатеет от "сакральных дат", поэтому, например, обстрелы Украины или наступления на фронте россияне связывают с праздниками или важными историческими датами.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В прошлом году оккупанты 31 декабря нанесли мощный удар по жилищной и гражданской застройке Украины. В этом году враг совершил обстрел несколько раньше – 29 декабря.

"Я не уверен, что накануне Нового года не будет примерно того же. Я думаю, что у россиян противная и подлая натура, поэтому они могут попытаться испортить людям праздник", – добавил Яковенко.

Массированная атака по Украине 29 декабря