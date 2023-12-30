Обычно Кремль пытается оправдать или объяснить циничные убийства людей, однако на этот раз, вероятно, даже у пропагандистов закончились аргументы. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, почему власти страны-агрессора молчат о массированной атаке по Украине.
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Ассиметричная война
Россия ведет политику террора и убийства гражданских людей в Украине. Несмотря на то, что с военной точки зрения нет смысла в постоянном убийстве мирных украинцев, в ударах по мирным городам, жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Сказать им (российскому руководству – 24 Канал) нечего, все слова сказаны,
– сказал Яковенко.
Украина уничтожает большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии, 5 бомбардировщиков Су-34, а Россия убивает 26 гражданских граждан.
Вот особенность этой войны. Украина уничтожает военные объекты, а Россия – мирных людей. Такая ассиметричная война,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Владимир Путин одной из целей так называемой "сво" называет денацификацию. В больном воображении диктатора мирные жители Украины – нацисты. Очевидно, что глава Кремля постепенно пытается реализовать эту цель – уничтожить всех украинцев.
Российский диктатор маниакально фанатеет от "сакральных дат", поэтому, например, обстрелы Украины или наступления на фронте россияне связывают с праздниками или важными историческими датами.
В прошлом году оккупанты 31 декабря нанесли мощный удар по жилищной и гражданской застройке Украины. В этом году враг совершил обстрел несколько раньше – 29 декабря.
"Я не уверен, что накануне Нового года не будет примерно того же. Я думаю, что у россиян противная и подлая натура, поэтому они могут попытаться испортить людям праздник", – добавил Яковенко.
Массированная атака по Украине 29 декабря
- Украина в пятницу, 29 декабря, пережила самую массированную атаку. Взрывы слышали жители Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы, Хмельницкой и Сумской областей.
- В Днепре в результате атаки вспыхнул торговый центр. Во Львове взрывной волной были повреждены жилые дома, три школы и один детский сад, а в Одессе была повреждена многоэтажка.
- По состоянию на вечер 29 декабря в результате российского террора 30 погибших и более 160 пострадавших. Спасатели ГСЧС спасли 53 человека, восьмерых достали из-под завалов. Россияне ранили по меньшей мере двое детей – 6 и 8 лет.