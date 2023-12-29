В ночь на 29 декабря и под утро российские оккупанты выпускали баллистические, крылатые ракеты по нашему государству, а также дроны-камикадзе типа "Шахед". Глава государства Владимир Зеленский подытожил, что системы ПВО ликвидировали большую часть из выпущенных целей.
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Зеленский об ударе по Украине
Собственно, захватчики запустили по нашему государству 110 ракет. Попали они в роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки, частные дома, коммерческий склад и парковку.
Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито,
– написал Зеленский.
Как отметил президент, к сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. В то же время, все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.
"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим… Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – добавил глава государства, акцентировав, что Украина обязательно ответит захватчикам на их атаки и будет продолжать вести борьбу.
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Больше о массированной атаке
- Собственно, не применили оккупанты только ракеты типа "Калибр", хотя пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечала, что корабельная группировка врага в Черном море довольно большая – общий залп "Калибров" составляет 16 единиц.
- Взрывы слышали жители Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы, Хмельницкой и Сумской областей. Важно, что в Днепре в результате атаки вспыхнул торговый центр. Мэр сообщил о погибших и пострадавших.
- Во Львове взрывной волной были повреждены жилые дома, три школы и один детский сад. Городской голова показал жуткие кадры, на которых видна поврежденная гражданская инфраструктура.
- Кроме того, многоэтажка была повреждена в Одессе во время массированного обстрела. Также вспыхнул пожар – его оперативно ликвидировали. Власти пообещали помочь людям, чье жилье пострадало.