Собственно, в ночь на 29 декабря во Львове и области было неспокойно из-за вражеских воздушных целей. Кадры, на которых видно повреждение мирных объектов, свидетельствуют – это очередное военное преступление, которое совершили захватчики.

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Львов после ночного террора

По словам городского головы, взрывной волной были повреждены жилые дома, три школы и один детский сад. К счастью, это было раннее утро и дети не находились в образовательных учреждениях.

По состоянию на данный момент (09:25, 29 декабря – 24 Канал) известно об одном погибшем в результате ракетного удара, 8 человек ранены,

– добавляет Садовый.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что все соответствующие специалисты работают на местах попадания во Львове. Важно, что на некоторых фотографиях также видны изуродованные автомобили.

Какие последствия атаки на Львов / Фото Садового, ГСЧС области

Власти Львова отмечают: люди, нуждающиеся в переселении, могут обратиться за помощью, пока будут продолжаться ремонтные работы.

Пострадавшие здания во время массированного удара / Фото Суспильного

Отметим, что воздушная тревога в регионе с ночи на утро звучала несколько раз:

с 03:01 до 05:34;

с 07:05 до 09:30.

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