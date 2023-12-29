Собственно, в ночь на 29 декабря во Львове и области было неспокойно из-за вражеских воздушных целей. Кадры, на которых видно повреждение мирных объектов, свидетельствуют – это очередное военное преступление, которое совершили захватчики.
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Львов после ночного террора
По словам городского головы, взрывной волной были повреждены жилые дома, три школы и один детский сад. К счастью, это было раннее утро и дети не находились в образовательных учреждениях.
По состоянию на данный момент (09:25, 29 декабря – 24 Канал) известно об одном погибшем в результате ракетного удара, 8 человек ранены,
– добавляет Садовый.
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что все соответствующие специалисты работают на местах попадания во Львове. Важно, что на некоторых фотографиях также видны изуродованные автомобили.
Какие последствия атаки на Львов / Фото Садового, ГСЧС области
Власти Львова отмечают: люди, нуждающиеся в переселении, могут обратиться за помощью, пока будут продолжаться ремонтные работы.
Пострадавшие здания во время массированного удара / Фото Суспильного
Отметим, что воздушная тревога в регионе с ночи на утро звучала несколько раз:
- с 03:01 до 05:34;
- с 07:05 до 09:30.
Больше о массированной атаке
- В Воздушных силах после объявления первой тревоги сообщали о летящей на область группе "Шахедов", а после второй – о ракетах, атакующих регион. Местные слышали мощные взрывы в Львове и области.
- Мэр Садовый уточнял, что по областному центру оккупанты выпустили 10 "Шахедов" – значительную часть из них сбила противовоздушная оборона, однако без попаданий не обошлось.
- Кроме того, было неспокойно в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Сумской и Хмельницкой областях во время массированного обстрела. В частности, в Днепре в результате атаки вспыхнул торговый центр, есть пострадавшие и погибшие.
- Уже утром спикер Воздушных сил Юрий Игнат констатировал, что захватчики применили почти все возможные виды вооружения: "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32, ракеты Х-101/Х-505.
- Оккупанты не применили только ракеты типа "Калибр". Одна спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не исключает что они могут это сделать. Враг вывел на боевое дежурство корабли-ракетоносители.